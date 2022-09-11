Полиция начала проверку по факту случившегося

Первый за три года концерт группы "Ленинград" обернулся ужасной трагедией. Проблемы с обеспечением безопасности привели к смерти человека на глазах у тысячи зрителей – жертвой оказалась женщина, которая упала с десятиметровой высоты.

Как сообщает телеграм-канал "112", 42-летняя зрительница пришла на выступление Сергея Шнурова в Лужниках. Она расположилась на трибуне "Д", которая находится в 10 метрах над сценой. Во время концерта ей стало плохо, она потеряла сознание и упала вниз. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не смогли – у нее остановилось сердце.

Еще одной жертвой мог стать мужчина, который также упал с балкона на нижний ярус из-за алкогольного опьянения. Его госпитализировали с травмой головы, его жизни ничего не угрожает.

Полиция уже проводит проверку по факту гибели человека на концерте "Ленинграда". Лидер коллектива Сергей Шнуров пока на трагедию никак не отреагировал. Неизвестно, какими последствиями это может обернуться для артиста – подобные случаи проиходили на выступлениях и других знаменитых артистов, иногда они выплачивали пострадавшим компенсации, чтобы избежать серьезного общественного порицания.