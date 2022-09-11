Ужасная трагедия: смерть настигла Шнурова прямо на концерте

Ужасная трагедия: смерть настигла Шнурова прямо на концерте
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Полиция начала проверку по факту случившегося

Первый за три года концерт группы "Ленинград" обернулся ужасной трагедией. Проблемы с обеспечением безопасности привели к смерти человека на глазах у тысячи зрителей – жертвой оказалась женщина, которая упала с десятиметровой высоты. 

Как сообщает телеграм-канал "112", 42-летняя зрительница пришла на выступление Сергея Шнурова в Лужниках. Она расположилась на трибуне "Д", которая находится в 10 метрах над сценой. Во время концерта ей стало плохо, она потеряла сознание и упала вниз. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не смогли – у нее остановилось сердце.

Еще одной жертвой мог стать мужчина, который также упал с балкона на нижний ярус из-за алкогольного опьянения. Его госпитализировали с травмой головы, его жизни ничего не угрожает. 

Полиция уже проводит проверку по факту гибели человека на концерте "Ленинграда". Лидер коллектива Сергей Шнуров пока на трагедию никак не отреагировал. Неизвестно, какими последствиями это может обернуться для артиста – подобные случаи проиходили на выступлениях и других знаменитых артистов, иногда они выплачивали пострадавшим компенсации, чтобы избежать серьезного общественного порицания. 

Источник: 112 • Требует проверки
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