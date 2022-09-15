Блогер порадовала подписчиков сексуальными снимками

Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер Алена Водонаева нередко привлекает мужское внимание благодаря своей фигуре и образу стервозной девушки. Знаменитость подчеркивает свои достоинства с помощью эффектных образов, и, порой, радует своих поклонников пикантным контентом.

Не так давно она показывала снимок из своей квартиры, где звезда в данный момент делает ремонт. Все дошло до покупки мебели, и Водонаева старается выбирать для себя самое лучшее. К примеру, ей на заказ изготовили бордовый диван. Блогер решила запечатлеть себя на новинке, надев шелковый халат и слегка раздвинув ноги.

Подписчики отметили, что знаменитость выглядит в этом интерьере очень лаконично – сексуально и в некоторой степени мистично.

"Как всегда красивая", "Аленка тигрица", "Какая шикарная женщина, глаз не могу оторвать", – написали ей в комментариях.

Позже Водонаева порадовала поклонников еще более откровенным контентом, показав глубокое и пышное декольте в купальнике крупным планом. Судя по всему, такие публикации звезды пользуются невероятным спросом со стороны аудитории.