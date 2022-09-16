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Mash сообщил о госпитализации журналиста Владимира Познера в Москве. По данным канала, у него появился кашель, головная боль, начала повышаться температура. Позже тест на коронавирус показал положительный результат.
Сообщается, что якобы у 88-летнего ведущего состояние средней тяжести, его было принято госпитализировать на фоне сторонних болезней – гипертонии с высоким риском сосудистых осложнений.
На новости отреагировал сам Познер. Он рассказал телеканалу "360", что не знает, откуда появились такие слухи.
"Это вранье, я не госпитализирован! Я не знаю, откуда пошел этот слух", – заявил он.
При этом сведения о наличии у него коронавируса он не опровергал, но и не подтверждал.
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