Появились подробности состояния Познера

Появились подробности состояния Познера
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Слухи о его заражении коронавирусом появились в Telegram

Mash сообщил о госпитализации журналиста Владимира Познера в Москве. По данным канала, у него появился кашель, головная боль, начала повышаться температура. Позже тест на коронавирус показал положительный результат.

Сообщается, что якобы у 88-летнего ведущего состояние средней тяжести, его было принято госпитализировать на фоне сторонних болезней – гипертонии с высоким риском сосудистых осложнений. 

На новости отреагировал сам Познер. Он рассказал телеканалу "360", что не знает, откуда появились такие слухи. 

"Это вранье, я не госпитализирован! Я не знаю, откуда пошел этот слух", – заявил он.

При этом сведения о наличии у него коронавируса он не опровергал, но и не подтверждал. 

Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник
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