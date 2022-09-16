Актриса предстала перед поклонниками в образе кошечки

Настасья Самбурская поделилась с поклонниками фотографией с летнего отпуска. Звезда примерила на себя образ кошечки, надев шапку с ушками и бикини леопардовой расцветки. Публикацию она лаконично подписала словом "кусь".

Артистка похвасталась бронзовым загаром и выдающимся бюстом, который туго обтягивал лифчик от купальника.

Подобное фото звезда решила выставить после того, как рассказала подписчикам про непристойные предложения, которые получает от незнакомых мужчин в личные сообщения в соцсетях. Некоторые честно предлагают интимные отношения, несмотря на наличие жены, кто-то сразу переходит к серьезным инициативам создать семью, другие расписывают различные извращения, а оставшаяся часть просто оскорбляет.

Сама Настасья с юмором подходит к таким предложениям. Порой ее забавит ломаный русский язык, на котором мужчины пишут сообщения, и слова "айфонс" (альфонс) и "норкомон" (наркоман), а в некоторых случаях немного криминальный вид тех, кто обращается к ней в соцсетях.

"Это что у меня в жизни должно пойти не так, чтобы я на такой аттракцион подписалась?", – вопрошает артистка.

Официально Самбурская была замужем однажды, но брак долго не продлился. О своей личной жизни звезда предпочитает не распространятся, хотя и говорит, что чувство влюбленности в мужчину, как правило, надолго у нее не задерживается.