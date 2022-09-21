Засветила лишнее: Самбурская в мини трусах выполнила акробатический пируэт

Засветила лишнее: Самбурская в мини трусах выполнила акробатический пируэт
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда похвасталась подтянутым телом в бикини

Отпуск Настасьи Самбурской принес ее поклонникам немало приятных впечатлений – звезда регулярно делилась откровенными фотографиями в соцсетях, некоторые из которых будоражили вооброжание, а другие, напротив, не оставляли волю фантазии. Публикацию последнего типа звезда сделала в один из последних дней на курорте. 

Актриса уделяет много времени своей фигуре, поэтому в 35 лет она выглядит невероятно подтянутой и стройной. Самбурская не стесняется показывать свое тело во всей красе, поскольку все параметры у нее отточены практически идеально. В дополнение ко всему природа наградила знаменитость отличными данными: помимо привлекательного лица, у Настасьи красивые длинные ноги, широкие бедра и выдающаяся грудь.

Во время отдыха артистка решила, что стесняться ей нечего, и исполнила акробатический пируэт на качелях в миниатюрном черном бикини. Звезда раздвигала ноги во всевозможных позах, пытаясь вскарабкаться, – некоторые из них оказались излишне откровенными, что показывать в СМИ без цензуры запрещено. 

Фото: соцсети

При этом звезда явно веселилась от происходящего – она вместе с подругой заливалась разрывистым смехом, демонстрируя на камеру свою промежность. 

Фото: соцсети

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