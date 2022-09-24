Звезда похвасталась своими параметрами перед публикой

Актриса Наталья Рудова обсудила со своими поклонниками в социальных сетях тему, посвященную поддержанию своего тела в форме. В свои 39 лет знаменитость отлично выглядит, обладает подтянутым животом и пышными накаченными ягодицами. Артистка призналась, что ради этого ей приходится идти на серьезные жертвы.

В одном из комментариев она заявила, что сидит на диете после отпуска – ей разрешено есть не более 800 ккал в сутки при норме для взрослого и здорового человека около 2 тысяч ккал.

В ответ многие раскритиковали знаменитость, заявив, что она буквально издевается над собой. Однако Рудова уверяет, что себя она любит больше, чем еду.

Знаменитость напомнила, что является сторонником вегетерианских взглядов на пищу – не ест мясо и некоторые продукты животного происхождения. На одном из тв-проектов организаторы об этом забыли, постоянно подавая блюда, не подходящие ей по рациону. Актриса отметила, что тогда ей приходилось голодать, а после возвращения домой у нее началось пищевое расстройство, передает "Пятый канал".

Наталья полагает, что после всего важнее акцентироваться на своем состоянии и здоровье, а не на том, что приходится есть. В качестве подтверждения своей теории они выложила видео своей фигуры, продемонстрировав упругий пресс и не надев под одежду нижнее белье. Публикацию она сопроводила песней "Не надо так стесняться".