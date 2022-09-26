Актер озвучил будущее страны после смерти президента

Иван Охлобыстин после начала спецоперации стал одной из ключевых фигур, которые активно поддерживают боевые действия. В своих соцсетях он высказывается на все актуальные темы, пытаясь объяснить народу, чем именно продиктовано решение российских властей.

Актер заговорил и на тему частичной мобилизации. Он отреагировал на слова Дмитрия Пескова, который не понимает причин текущей "истерии" в обществе из-за происходящего. Артист заявил, что такая оценка ситуации влястями его немного удивляет, ведь ничего странного в этом нет.

По его словам, последние годы СМИ популяризировали идею иждивенчества, делая лидерами мнений недостойных для этого людей. Из-за этого на экранах редко появлялись те, кто действительно переживает за судьбу страны. Теперь совершенно логично, что многие призывники не понимают, за что они идут воевать.

"По подсчетам нескольких, независимых друг от друга, статистических институтов россияне отупели на 25%", – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Те, кто сейчас покидает страну на фоне мобилизации – дураки и трусы. Он уверен, что они вернутся назад, когда Россия одержит победу. Однако оставлять их поступки без внимания нельзя, лучше сразу лишить всех провинившихся гражданства.

Во всем он обвинил чиновников, единственный мотив которых – прорваться власть, забрать себе побольше и обустроить свою жизнь за рубежом. Пока наши ребята воюют на фронте ради спасения русских людей и за президента, но если с лидером что-то случится, то, уверен Охлобыстин, солдаты повернут в сторону России и "зачистят до бела всю остальную верхушку".

"Чтобы выбрать нового царя.Звучит немного абсурдно, но это объективно так. Это Россия. Российская Империя – в идеале",

– заявил он.