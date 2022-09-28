Пара сыграла свадьбу в далеком 2011 году

В последнее время Андрей Малахов все реже стал появляться на светских мероприятиях вместе с супругой Натальей Шкулевой. В паре и раньше каждый из них старался жить своей жизнью, но сейчас, предположили источники из светской тусовки, они, видимо, совсем решили разойтись.

Слухи о разводе появились на фоне возвращения телеведущего в эфир со своими передачами, а также изменившегося внешнего вида. У Малахова, который не распространяется о своей личной жизни, подозревали наличие онкологии, от которой он долгое время лечился и якобы из-за этого ходил в париках – теперь же от вероятной болезни не осталось и следа. По крайней мере, в его внешнем виде.

Сплетники заподозрили, что телеведущий избавился не только от недуга, но и от жены, с которой находится в браке 11 лет. Прокомментировать информацию решил лично Андрей Малахов в своем Telegram.

Знаменитость отметил, что он с супругой, как и прежде, продолжает проводить время вместе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В качестве доказательств он прикрепил фотографии с одного из мероприятий в Чите на прошлой неделе.

Судя по всему, пара отлично проводила время вместе. Андрей задорно танцевал с Натальей на сцене, не оставив никакого намека публике на разлад в отношениях.