Раскрыта правда о разводе Малахова с женой: появились фото

Раскрыта правда о разводе Малахова с женой: появились фото
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пара сыграла свадьбу в далеком 2011 году

В последнее время Андрей Малахов все реже стал появляться на светских мероприятиях вместе с супругой Натальей Шкулевой. В паре и раньше каждый из них старался жить своей жизнью, но сейчас, предположили источники из светской тусовки, они, видимо, совсем решили разойтись. 

Слухи о разводе появились на фоне возвращения телеведущего в эфир со своими передачами, а также изменившегося внешнего вида. У Малахова, который не распространяется о своей личной жизни, подозревали наличие онкологии, от которой он долгое время лечился и якобы из-за этого ходил в париках – теперь же от вероятной болезни не осталось и следа. По крайней мере, в его внешнем виде. 

Сплетники заподозрили, что телеведущий избавился не только от недуга, но и от жены, с которой находится в браке 11 лет. Прокомментировать информацию решил лично Андрей Малахов в своем Telegram.

Знаменитость отметил, что он с супругой, как и прежде, продолжает проводить время вместе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В качестве доказательств он прикрепил фотографии с одного из мероприятий в Чите на прошлой неделе. 

Судя по всему, пара отлично проводила время вместе. Андрей задорно танцевал с Натальей на сцене, не оставив никакого намека публике на разлад в отношениях. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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