Дошло до инсульта: бывшая ведущая Первого пережила ужас из-за призыва мужа

Дошло до инсульта: бывшая ведущая Первого пережила ужас из-за призыва мужа
Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Члены семьи пожаловались на издевательства сотрудников военкомата

Бывшая ведущая "Новостей" на Первом канале Ольга Кокорекина сообщила, что ее супругу пришла повестка в военкомат. Ивану 49 лет, в прошлом он проходил службу в спортроте рядовым. После этого семье перешлось пережить настоящий ужас, написала она Маргарите Симоньян. 

Женщина рассказала, что повестка пришла в почтовый ящик – обнаружила ее она позже, чем была указана дата явки в военный комиссариат. В тот же день к ним домой наведались несколько неизвестных. 

"Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика", – поделилась она. 

По словам Ольги, такие походы к их дому стали регулярными. Супруга при этом дома и правда не было – он спортсмен, поэтому отправился на соревнования в Красноярск. Вернувшись домой, сразу же заехал в гости к матери, случайно во время телефонного разговора с другом в другой комнате проговорившись о повестке – после этого у женщины случился инсульт. 

Ольга пожаловалась, что вся их семья из-за мобилизации пережила настоящий ад. Симоньян, в свою очередь, удивилась, что сотрудники военкоматов ведут себя таким нецивилизованным образом, напомнив, что те упорно долбились в двери главного тренера молодежной сборной. Она посоветовара им самим отправиться в зону СВО, раз они так себя ведут. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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