Знаменитость может лишиться жилья

Европейский союз подготовил восьмой пакет санкций в отношении России в качестве ответа на проведенные в украинских регионах референдумы. Издание Politico выяснило, кто попал в расширенный перечень "запрещенных" в Европе граждан – среди них оказался артист, которого принято считать "любимым" певцом Владимира Путина.

Согласно новым ограничениям, в санкционном списке появится Николай Расторгуев, солист группы "Любэ". Все его активы за рубежом, если таковые имеются, будут заморожены. Ему будет запрещен въезд на территорию ЕС, передает телеканал "360".

Всего в предполагаемом перечне окажутся около 30 человек, которых Брюссель считает причастными к конфликту на украинской территории, сообщает "Свободная пресса". В их числе философ Александр Дугин, чья дочь была убита в конце лета, а также глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что якобы у Николая Расторгуева есть жилье в немецком городе Баден-Баден. Там он соседствует с продюсером Игорем Матвиенко, а также периодически приезжает на отдых вместе с семьей, чтобы поправить здоровье. После начала спецоперации на Украине ходили слухи, что артист перебрался в Германию, однако он позже все опровергал.

Как говорил Владимир Путин, его любимыми российскими артистами является группа "Любэ". Тем не менее, оппозиционные журналисты утверждают, что это лишь часть образа – в действительности президент России больше всего любит Высоцкого.