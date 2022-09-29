"Любимого" артиста Путина ждет суровое наказание в Европе

"Любимого" артиста Путина ждет суровое наказание в Европе
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость может лишиться жилья

Европейский союз подготовил восьмой пакет санкций в отношении России в качестве ответа на проведенные в украинских регионах референдумы. Издание Politico выяснило, кто попал в расширенный перечень "запрещенных" в Европе граждан – среди них оказался артист, которого принято считать "любимым" певцом Владимира Путина. 

Согласно новым ограничениям, в санкционном списке появится Николай Расторгуев, солист группы "Любэ". Все его активы за рубежом, если таковые имеются, будут заморожены. Ему будет запрещен въезд на территорию ЕС, передает телеканал "360"

Всего в предполагаемом перечне окажутся около 30 человек, которых Брюссель считает причастными к конфликту на украинской территории, сообщает "Свободная пресса". В их числе философ Александр Дугин, чья дочь была убита в конце лета, а также глава концерна "Калашников" Алан Лушников. 

Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что якобы у Николая Расторгуева есть жилье в немецком городе Баден-Баден. Там он соседствует с продюсером Игорем Матвиенко, а также периодически приезжает на отдых вместе с семьей, чтобы поправить здоровье. После начала спецоперации на Украине ходили слухи, что артист перебрался в Германию, однако он позже все опровергал. 

Как говорил Владимир Путин, его любимыми российскими артистами является группа "Любэ". Тем не менее, оппозиционные журналисты утверждают, что это лишь часть образа – в действительности президент России больше всего любит Высоцкого. 

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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