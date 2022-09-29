Известный 64-летний артист отправился на фронт

Известный 64-летний артист отправился на фронт
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Отправка в зону СВО намечена через несколько дней

Советский и российский артист Игорь Скляр решил отправиться на военную службу. Ему 64 года, после окончания учебы в институте он был призван в армию. 

В беседе с "Народными новостями" актер рассказал, что через три дня он вместе с эшелоном отправится в Ростов. Там его снабдят экипировкой, а также проведут обучение.

"И вперед на баррикады", – заявил он.

Поедут ли вместе с ним другие российские знаменитости он говорить не стал. Он также не пояснил, едет ли он в зону СВО по своему желанию или в рамках мобилизации. 

В молодости Скляр отслужил сперва под Горьким, а после под Москвой в кавалерийском полку. История призыва у него достаточно курьезная – его отец однажды обыграл в шахматы местного главу военкомата, после чего тот пообещал отомстить. Он прислал его сыну повестку с просьбой пройти оформление каких-то документов. Артист подвоха не заподозрил, и после своего визита в комиссариат был призван. 

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Точно не Россия: кто оплатит ремонт подорванного "Северного потока"

Ответственность лежит на том, кто не обеспечил безопасность инфраструктуры

Евросоюз согласился выполнить главную просьбу Путина по санкциям

Ограничения с некоторых отраслей российской экономики начнут снимать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей