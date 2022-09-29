Отправка в зону СВО намечена через несколько дней

Советский и российский артист Игорь Скляр решил отправиться на военную службу. Ему 64 года, после окончания учебы в институте он был призван в армию.

В беседе с "Народными новостями" актер рассказал, что через три дня он вместе с эшелоном отправится в Ростов. Там его снабдят экипировкой, а также проведут обучение.

"И вперед на баррикады", – заявил он.

Поедут ли вместе с ним другие российские знаменитости он говорить не стал. Он также не пояснил, едет ли он в зону СВО по своему желанию или в рамках мобилизации.

В молодости Скляр отслужил сперва под Горьким, а после под Москвой в кавалерийском полку. История призыва у него достаточно курьезная – его отец однажды обыграл в шахматы местного главу военкомата, после чего тот пообещал отомстить. Он прислал его сыну повестку с просьбой пройти оформление каких-то документов. Артист подвоха не заподозрил, и после своего визита в комиссариат был призван.