Ведущая "Первого" Андреева объяснила внезапный отъезд из России

Ведущая "Первого" Андреева объяснила внезапный отъезд из России
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Бессменную ведущую новостной передачи на Первом канале Екатерину Андрееву сфотографировали в аэропорте, когда она стояла в очереди на рейс в Стамбул. Кадр опубликовала у себя в Telegram Ксения Собчак. 

Больше всего журналистку возмутило, что отъезд Андреевой, скорее всего, не будет сопровождаться медийным шумом, как в ее случае, когда она улетает в командировку. Такими двойными стандартами знаменитость была крайне недовольна, передает Общественная служба новостей

Фото: t.me/bloodysx

Ведущая "Первого" при этом отъезда в Турцию на фоне мобилизации в России не скрывала. В своих соцсетях она опубликовала фото из отеля, подтвердив, что сейчас находится в Стамбуле, и вид из ее окна выходит прямо на Собор Святой Софии. 

"Но мой путь лежит дальше, к границе Сирии, в легендарный город Урфа, город пяти пророков, где жил и Авраам", – заявила знаменитость.

Фото: соцсети

По ее словам, там она собирается "напитаться" энергией, чтобы потом привезти все с собой в Москву и поделиться с другими, передает РИА ФАН

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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