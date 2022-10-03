Бессменную ведущую новостной передачи на Первом канале Екатерину Андрееву сфотографировали в аэропорте, когда она стояла в очереди на рейс в Стамбул. Кадр опубликовала у себя в Telegram Ксения Собчак.

Больше всего журналистку возмутило, что отъезд Андреевой, скорее всего, не будет сопровождаться медийным шумом, как в ее случае, когда она улетает в командировку. Такими двойными стандартами знаменитость была крайне недовольна, передает Общественная служба новостей.

Ведущая "Первого" при этом отъезда в Турцию на фоне мобилизации в России не скрывала. В своих соцсетях она опубликовала фото из отеля, подтвердив, что сейчас находится в Стамбуле, и вид из ее окна выходит прямо на Собор Святой Софии.

"Но мой путь лежит дальше, к границе Сирии, в легендарный город Урфа, город пяти пророков, где жил и Авраам", – заявила знаменитость.

По ее словам, там она собирается "напитаться" энергией, чтобы потом привезти все с собой в Москву и поделиться с другими, передает РИА ФАН.