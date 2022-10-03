Незадолго до инцидента мужчину сняли на видео

Российский артист Константин Легостаев, получивший известность после участия в шоу "Фабрика звезд", пропал во время отдыха в Сочи. Мужчина отправился в дальний заплыв и не вернулся – на его поиски отправили спасателей.

Певец зашел в море около 17 часов накануне, 2 октября. На курорт он прибыл вместе с друзьями, чтобы снять музыкальный клип, передает RT.

Люди, которые были с ним до заплыва, успели заснять Легостаева на сочинском пляже незадолго до того, как он пропал. 46-летний мужчина рассказывал о своем настроении и был в хорошем расположении духа, передает "Пятый канал".

Пока новостей об обнаружении артиста не было – жив он или нет, неизвестно.



