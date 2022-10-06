Многодетная мать Самойлова сразила наповал фигурой в еле заметных трусах

Многодетная мать Самойлова сразила наповал фигурой в еле заметных трусах
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Модель продемонстрировала все свои достоинства крупным планом

Блогер Оксана Самойлова решила показать свою фигуру поклонникам после того, как прошел слух, что знаменитость снова в ожидании ребенка. Звезда покрутилась на камеру в миниатюрном бикини.

Самойлова заявила, что хотела снять видео-мотивацию для того, чтобы заставить себя пойти в зал. Однако эта стратегия не сработала – она решила, что сейчас у нее все хорошо, и никаких причин заниматься своим телом нет.

"А еще у меня для себя есть сверхотмазка: у тебя 4 детей, расслабься", – написала она. 

Видео с дефиле блогера приводит "Пятый канал". 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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