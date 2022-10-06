Прикрылась полоской: 44-летняя Гурцкая поздравила учителей в голом платье

Прикрылась полоской: 44-летняя Гурцкая поздравила учителей в голом платье
Диана Гурцкая. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка умеет эпатировать публику

Знаменитая российская певица Диана Гурцкая всегда привлекала внимание журналистов и общественности к своей персоне выдающимся талантом и проникновенным голосом. Однако, судя по всему, 44-летняя знаменитость решила быть в тренде и порадовала поклонников откровенным нарядом.

Любопытно, что так называемое "голое платье" Диана надела на концерт, посвященный Дню учителя. Наряд знаменитости действительно впечатляет. Согласно дизайнерской задумке, звездную грудь прикрывает лишь не слишком широкая полоска белой ткани.

Таким образом, поклонники имеют замечательную возможность рассмотреть голый торс своего кумира во всех подробностях. Пикантность ситуации добавляет то, что артистка выступала с концертной программой не где-нибудь, а в Государственном Кремлевском дворце.

Фото: соцсети

Очевидно, что многие гости сочли ее наряд неуместным. Простой народ тоже разделился на два лагеря, в социальных сетях некоторые восторгаются смелостью незрячей артистки, а другие упрекает ее стилистов в излишней откровенности.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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