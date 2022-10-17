Мальчик является единственным наследником артиста

За всю свою жизнь Николай Басков был лишь однажды женат. Его избранницей стала Светлана Шпигель – дочь известного продюсера Бориса Шпигеля, который, по слухам, сыграл огромную роль в карьере звезды. В 2006 году у него родился сын Бронислав, и после развода с супругой Басков потерял право воспитывать ребенка.

По слухам, отец Светланы был очень зол на своего зятя и даже потребовал, чтобы его внук перестал носить фамилию отца. Что стало причиной разлада в отношениях, неизвестно. С тех пор артист практически не видел мальчика.

Между тем Брониславу уже 16 лет. За свою жизнь он успел пожить в нескольких странах и теперь обосновался в Израиле. Его мать ведет закрытый образ жизни. Несколько лет назад она родила девочку от украинского бизнесмена Вячеслава Соболева, с которым также развелась.

Сам Николай Басков про наследника практически не говорит. Лишь однажды в одном из интервью он намекнул, что разлука дается ему тяжело. Внешне артист старается никогда не показывать своего горя. Так было и в годы, когда его отец страдал от рака, – певец постоянно выходил к людям на сцену с позитивным настроем, передает Общественная служба новостей.