Народ оценил прелести знаменитости

Актриса Наталья Рудова поделилась в соцсетях юмористической зарисовкой. Звезда, судя по всему, хотела пошутить, но вместо этого больше привлекла внимание мужского пола своей фигурой.

В своем Telegram она опубликовала видео, на котором демонстрирует свои артистические навыки. Артистка играет под готовую озвучку юмористического номера, делая вид, что пытается поступить в театральный вуз.

Для съемок звезда выбрала короткое красное платье с откровенным вырезом. И все время, что актриса отыгрывает номер, она откровенно наклоняется перед камерой, слегка обнажая бюст – он и привлек огромное внимание мужчин, которые, видимо, даже не заметили ее творческие таланты.

В комментариях подписчики осталсь восхищены параметрами актрисы. Большинство сделало ей комплименты.

"Грудь красива. И артистка отличная ты Наташа", "Очень сексуальная девушка", "Хорошая женщина", – написали подписчики.

Один из них в восторге от публикации не остался. Он написал, что, наверное, бюст Натальи уже не такой упругий, как был в ее молодые годы. После этого он нарвался на гнев звезды. Рудова написала нелицеприятные вещи в его адрес и посоветовала не демонстрировать свою "тупость".