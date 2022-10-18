Все вывалилось: Рудова эффектно наклонилась в коротком платье

Все вывалилось: Рудова эффектно наклонилась в коротком платье
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ оценил прелести знаменитости

Актриса Наталья Рудова поделилась в соцсетях юмористической зарисовкой. Звезда, судя по всему, хотела пошутить, но вместо этого больше привлекла внимание мужского пола своей фигурой. 

В своем Telegram она опубликовала видео, на котором демонстрирует свои артистические навыки. Артистка играет под готовую озвучку юмористического номера, делая вид, что пытается поступить в театральный вуз. 

Для съемок звезда выбрала короткое красное платье с откровенным вырезом. И все время, что актриса отыгрывает номер, она откровенно наклоняется перед камерой, слегка обнажая бюст – он и привлек огромное внимание мужчин, которые, видимо, даже не заметили ее творческие таланты.

В комментариях подписчики осталсь восхищены параметрами актрисы. Большинство сделало ей комплименты.

"Грудь красива. И артистка отличная ты Наташа", "Очень сексуальная девушка", "Хорошая женщина", – написали подписчики.

Один из них в восторге от публикации не остался. Он написал, что, наверное, бюст Натальи уже не такой упругий, как был в ее молодые годы. После этого он нарвался на гнев звезды. Рудова написала нелицеприятные вещи в его адрес и посоветовала не демонстрировать свою "тупость". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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