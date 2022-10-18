Артисту не дают упокоиться миром

Скандалы вокруг смерти Бориса Моисеева не прекращаются. Несмотря на заявления, что знаменитость умер своей смертью, родственники настаивают на расследовании. При этом Следственный комитет уже закрыл дело о причинах трагедии, не усмотрев оснований для возбуждения уголовного дела. На этом фоне известный одиозный шоу-мен Стас Барецкий заявил, что готов лично выкопать тело звезды для экспертизы.

Известный адвокат Андрей Алешкин считает, что бывший сотрудник ритуальных служб находится не в себе, ведь оснований для эксгумации тела нет.

"Это клоунада в чистом виде. Начался осенний период обострений. Не исключено, что это как раз такой случай", – полагает он.

По словам правозащитника, выкопать тело Моисеева могут только в двух случаях: по требованию правоохранителей для проведения судмедэкспертизы, либо по просьбе родни, которая захотела перезахоронить покойного. Все остальные случаи являются фактически надругательством над захоронением.