Артистку увезли из больницы в неизвестном направлении

Актриса Инна Выходцева пропала в Москве. Тревогу забили ее коллеги после того, как звезда перестала брать трубку. В последний раз женщина выходила на связь пару недель назад, когда жаловалась на плохое самочувствие, сообщает портал ProZvezd.

Где именно находится артистка никто не знает. Соседи не видели Выходцеву уже давно. Основная часть родни у нее проживает в Одессе. Есть еще московский племянник, который тоже не выходит на связь.

Как позже стало известно журналистам, 88-летнюю артистку в начале октября госпитализировали с желудочным отравлением, после чего ее забрал из учреждения некий Евгений. О своем попадании в больницу знаменитость никому не говорила.

Очевидцы говорят, что Выходцева во время выписки отказывалась разговаривать с людьми, отворачивалась. Медикам показалось, что женщина не узнавала людей, которые приехали за ней в больницу.

Актриса Инна Выходцева известна своими ролями во множестве советских фильмов. В "Тихом Доне" она сыграла Анну Погудко, в "Москва слезам не верит" – телережиссера, а в "Служебном романе" – сотрудницу статистического учреждения.