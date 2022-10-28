Само выпало: Самойлова засветила надутую грудь в микро купальнике

Само выпало: Самойлова засветила надутую грудь в микро купальнике
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость показала свои прелести

Блогер Оксана Самойлова после рождения четырех детей сумела сохранить стройную фигуру. Однако знаменитость признается, что грудь все же ей пришлось немного подправить – импланты у нее стояли давно, поэтому их пришлось планово заменить. Модель заодно решила сделать их более объемными.

Теперь во время регулярного отдыха с семейством в жарких странах Самойлова без стеснения показывает свою фигуру. Она хвастается перед подписчиками своими миниатюрными купальниками, которые меняет каждый день. Знаменитость не боится предстать слишком откровенной перед толпой поклонников, которые могут раскритиковать многодетную мать за такой вид – ко всем замечаниям в свой адрес она относится спокойно.

На одном из последних фото Оксана показала себя с супругом на пляже. Блогер надела черный купальник на завязках с прозрачной юбкой, при этом показав, как ее бюст слегка вывалился из бюстгалтера.

Фото: соцсети

Фотографии звезды вызывают восхищение и одновременную зависть у женской аудитории. Некоторые недоумевают, как она смогла сохранить такую фигуру после появления на свет четырех наследников, а других возмущают ее внешние данные, считая что все это – результат вложения больших сумм денег.

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