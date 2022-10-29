Девушка похвасталась своими выдающимися параметрами

Актриса Софья Синицына, которая родила дочку Павлу Табакову Мию, решила опубликовать в соцсетях свои откровенные фотографии. 27-летняя девушка показала обнаженное тело после душа.

Артистка решила сфотографировать себя в зеркале с помощью телефона, плотно сжав грудь руками. Все самые пикантные детали Софья прикрыла, чтобы контент не был чрезмерно откровенным. Снимок был сделан по пояс, однако видно, что девушка позирует полностью обнаженной.

Несмотря на свою миниатюрность, Синицина является обладательницей пышного бюста. Она не стесняется ходить без белья и демонстрировать достоинства своей фигуры поклонникам. Такая открытось артистки многим по вкусу – всего на нее подписаны более 45 тысяч человек в соцсети.

Известно, что девушка тайно родила внучку Олегу Табакову. Девочку часто показывает на своей странице Мария Зудина. Несмотря на общего ребенка, актриса не стала связывать себя узами брака с Павлом Табаковым – что именно послужило причиной их расставания неизвестно. Артист старается скрывать свою личную жизнь от публики.