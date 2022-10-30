Девушка при этом не достигла в спорте серьезных успехов

Популярная в Бразилии волейболистка Кейла Алвес прославилась благодаря не своей спортивной карьере, а откровенным фотографиям в соцсетях. Девушка признается, что благодаря этому она получает в 50 раз больше, чем приносит ей спортивный клуб.

Сейчас в соцсетях у нее более двух млн подписчиков, которые постоянно ждут новых публикаций. Спортивная карьера у нее, и правда, оказалась не самой выдающейся, зато популярность сравнима с той, которая есть у мировых звезд спорта.

На фоне повышенного интереса к своей персоне она создала аккаунт на популярной сети для взрослых, где публикует свои откровенные фото – получать заработок ей удается даже не раздевась полностью. Сейчас Алвес считается одной их самых известных волейболисток мира – и все из-за своей фигуры.

"В наши дни спортсмены с большей вероятностью пойдут по этому пути, потому что, нравится вам это или нет, именно здесь вам легче всего зарабатывать", – считает она.