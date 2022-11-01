Внучка Пугачевой угодила в скандал из-за русского языка

Внучка Пугачевой угодила в скандал из-за русского языка
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ребенок с трудом произносит некоторые слова

Единственная дочь Кристины Орбакайте Клавдия значительную часть времени проживает в США. Тем не менее, певица иногда посещает с девочкой светские мероприятия в Москве или показывает ее в своих соцсетях. 

Поклонники, которые пристально следят за жизнью звезды, были шокированы, однажды услышав, как дочь Орбакайте разговаривает на русском – и хотя она отлично понимает речь, произношение ей дается трудно, сообщает телеканал "360". В комментариях многие написали, что Клавдия еле произносит слова. 

"Может, потом избавится от жуткого акцента", – приводит пример реакции людей "Киноафиша". 

Саму Орбакайте, судя по всему, плохое произношение девочки не смущает. Ведь, помимо русского, она еще прекрасно владеет английским языком. 

Отцом Клавдии является бизнесмен Михаил Земцов, у него свой стоматологический бизнес в США. По слухам, однажды супруги были даже на грани развода, поскольку не могли договориться, в какой стране им лучше вместе жить и растить дочь. Раньше девочка периодически приезжала в Россию, чтобы повидать родных, сообщает РИА ФАН, однако после отъезда практически всех членов семьи за границу неизвестно, появится ли Клавдия снова в стране. 

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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