Известная советская актриса уехала из России

Известная советская актриса уехала из России
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость стала работать за границей

Лия Ахеджакова, известная своими резкими высказываниями о российской спецоперации на Украине и власти, после отмены своих спектаклей в России уехала из страны. Знаменитость заметили в Израиле в компании известных иноагентов.

Артистка приехала в страну, чтобы выступить на спектакле – посмотреть на него пришел Андрей Макаревич* и актер Анатолий Белый. По словам музыканта, в Израиле артистка показывала постановку "Мой внук". 

"Удивительно – я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой", – заявил лидер "Машины времени". 

Пока неизвестно является ли визит Ахеджаковой в Израиль долговременным. В одном из интервью после начала СВО актриса признавалась, что не хочет покидать Россию, хотя она получает сигналы, что лучше это сделать поскорее. 

*признан иноагентом

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"На руку Путину": как Киев помогает Москве

Действия украинских властей привели к неожиданному результату

Экономисты разнесли идею Дерипаски по спасению экономики России

Предложение бизнесмена назвали "бредовым"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей