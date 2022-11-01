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Лия Ахеджакова, известная своими резкими высказываниями о российской спецоперации на Украине и власти, после отмены своих спектаклей в России уехала из страны. Знаменитость заметили в Израиле в компании известных иноагентов.
Артистка приехала в страну, чтобы выступить на спектакле – посмотреть на него пришел Андрей Макаревич* и актер Анатолий Белый. По словам музыканта, в Израиле артистка показывала постановку "Мой внук".
"Удивительно – я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой", – заявил лидер "Машины времени".
Пока неизвестно является ли визит Ахеджаковой в Израиль долговременным. В одном из интервью после начала СВО актриса признавалась, что не хочет покидать Россию, хотя она получает сигналы, что лучше это сделать поскорее.
Действия украинских властей привели к неожиданному результату