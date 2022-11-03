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Известная фигуристка Алина Загитова известна не только своими профессиональными успехами, но и невероятной красотой. Девушка считается одной из самых привлекательных в российском спорте.
Не так давно она решила примерить на себя новый образ – вместо привычного милого и нежного она предстала роковой дамой, которая не смущается показать себя без нижнего белья. Загитова приняла участие в новой фотосессии и призналась, что сама не ожидала от себя такого перевоплощения.
Спортсменка надела на голое тело черный пиджак. Образ дополняли черные прозрачные колготки и макияж с акцентом на глазах.
"Такое ощущение, что на этой фотографии не я", – написала она.
Загитова отметила, что хоть образ для нее непривычен, наверное что-то роковое есть и в ее характере.
За короткое время публикация знаменитости собрала несколько тысяч реакций и более пятисот комментариев – практически все были восторжены новой фотосессией девушки.
"Алина, сразила наповал! Сногсшибательная, но в то же время элегантная!", "Вот такую вот женскую брутальность и сексуальность я в Вас видела очень и очень давно. Этот образ абсолютно ваш. Женщина – вамп, это ваша одна из сильных сторон, и это не пошло и не вульгарно, а очень и даже очень сексуально, в хорошем смысле", – написали поклонники.
Некоторые даже указали, что чем-то на этих снимках она напоминает Ляйсан Утяшеву.
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