"Сразила наповал": Загитова скинула нижнее белье и сверкнула прелестями

"Сразила наповал": Загитова скинула нижнее белье и сверкнула прелестями
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Голое и подтянутое тело спортсменки вызвало у народа бурную реакцию

Известная фигуристка Алина Загитова известна не только своими профессиональными успехами, но и невероятной красотой. Девушка считается одной из самых привлекательных в российском спорте.

Не так давно она решила примерить на себя новый образ – вместо привычного милого и нежного она предстала роковой дамой, которая не смущается показать себя без нижнего белья. Загитова приняла участие в новой фотосессии и призналась, что сама не ожидала от себя такого перевоплощения. 

Спортсменка надела на голое тело черный пиджак. Образ дополняли черные прозрачные колготки и макияж с акцентом на глазах.

"Такое ощущение, что на этой фотографии не я", – написала она. 

Загитова отметила, что хоть образ для нее непривычен, наверное что-то роковое есть и в ее характере. 

За короткое время публикация знаменитости собрала несколько тысяч реакций и более пятисот комментариев – практически все были восторжены новой фотосессией девушки. 

"Алина, сразила наповал! Сногсшибательная, но в то же время элегантная!", "Вот такую вот женскую брутальность и сексуальность я в Вас видела очень и очень давно. Этот образ абсолютно ваш. Женщина – вамп, это ваша одна из сильных сторон, и это не пошло и не вульгарно, а очень и даже очень сексуально, в хорошем смысле", – написали поклонники.

Некоторые даже указали, что чем-то на этих снимках она напоминает Ляйсан Утяшеву. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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