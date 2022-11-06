Знаменитости могут даже назначить уголовный срок

Артистке Наргиз Закировой, которой после резких высказываний в адрес российской спецоперации запретили въезд в Россию на 50 лет, может грозить новое наказание. Об этом сообщила адвокат Елизавета Селизнева.

Правозащитница отметила, что уголовный срок может получить знаменитость даже в случае, если у нее нет российского гражданства. Известно, что Наргиз имеет паспорт США и Узбекистана. Однако, полагает адвокат, скорее всего, у артистки имеются какие-то правоотношения с Российским Государством, поскольку ранее она уже понесла административное наказание. К примеру, у нее может быть вид на жительство в РФ.

"Возможно, что это будет наказание за разжигание розни. Возможно – за пропаганду нацизма, последние нововведения в Уголовный кодекс связаны именно с пропагандой нацизма", – отметила Селизнева в беседе с "Пятым каналом".

По словам адвоката, решение в отношении Наргиз могут вынести заочно, если правоохранители увидят в ее действиях уголовный состав преступления.

Ранее знаменитость попала в грандиозный скандал с Филиппом Киркоровым, который приехал на концерт в Узбекистан. Звезда в резкой форме высказалась по поводу артиста, на что он в неменее резкой манере высказался по поводу Закировой. В результате перепалки звезды перешли на мат.