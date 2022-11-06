Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Екатерина Кищук, которая прославилась в России благодаря своему участию в группе "Серебро", опубликовала на своей странице пикантную фотографию. Девушка приняла участие в откровенной фотосессии, продемонстрировав свои прелести без белья.
Знаменитость предстала в сексуальном образе, надев короткий белый топик, клетчатую юбку и длинные розовые сапоги. На снимке видно, что ни трусов, ни бюстгалтера на ней нет. Девушка стала к камере задом, немного задрав юбку и обнажив ягодицы.
Такой образ звезды вызвал восторг у подписчиков. В комментариях они сделали Екатерине массу комплиментов, попросив ее почаще публиковать такой контент. Впрочем, Кищук довольно часто выкладывает на своей страничке обнаженные фотографии.
Киев отправляет в атаку женщин
В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении