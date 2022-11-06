Девушка повернулась к камере пятой точкой

Екатерина Кищук, которая прославилась в России благодаря своему участию в группе "Серебро", опубликовала на своей странице пикантную фотографию. Девушка приняла участие в откровенной фотосессии, продемонстрировав свои прелести без белья.

Знаменитость предстала в сексуальном образе, надев короткий белый топик, клетчатую юбку и длинные розовые сапоги. На снимке видно, что ни трусов, ни бюстгалтера на ней нет. Девушка стала к камере задом, немного задрав юбку и обнажив ягодицы.

Такой образ звезды вызвал восторг у подписчиков. В комментариях они сделали Екатерине массу комплиментов, попросив ее почаще публиковать такой контент. Впрочем, Кищук довольно часто выкладывает на своей страничке обнаженные фотографии.