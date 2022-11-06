Без белья: бывшая солистка "Серебра" засветила голые ягодицы в короткой юбке

Без белья: бывшая солистка "Серебра" засветила голые ягодицы в короткой юбке
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка повернулась к камере пятой точкой

Екатерина Кищук, которая прославилась в России благодаря своему участию в группе "Серебро", опубликовала на своей странице пикантную фотографию. Девушка приняла участие в откровенной фотосессии, продемонстрировав свои прелести без белья. 

Знаменитость предстала в сексуальном образе, надев короткий белый топик, клетчатую юбку и длинные розовые сапоги. На снимке видно, что ни трусов, ни бюстгалтера на ней нет. Девушка стала к камере задом, немного задрав юбку и обнажив ягодицы. 

Фото: соцсети

Такой образ звезды вызвал восторг у подписчиков. В комментариях они сделали Екатерине массу комплиментов, попросив ее почаще публиковать такой контент. Впрочем, Кищук довольно часто выкладывает на своей страничке обнаженные фотографии.

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