Актриса попозировала топлес

Джованна Антонелли, которая прославилась после своей роли Жади в сериале "Клон", не перестает радовать поклонников своей внешностью. Звезда в 46 лет смогла сохранить фигуру без изъянов, и какие-либо комплексы на этот счет у нее отсутствуют – она спокойно может показать себя не только без косметики, но и без белья.

В своих соцсетях знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует топлес. Джованна надела только джинсы с высокой посадкой, выставив напоказ упругую грудь, которую, правда, прикрыла длинными волосами. Тем не менее, при внимательном просмотре можно даже разглядеть слегка торчящий сосок актрисы.

Публикацию она сопроводила короткой надписью, что джинсы и доброта никогда не выйдут из моды. В комментариях народ остался в восторге от внешности бразильянки. Многие отметили, что фигура артистки для ее возраста прекрасная. Больше всего под публикацией отметились мужчины, которые не смогли пройти мимо откровенной фотографии звезды.