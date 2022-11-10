Полностью обнаженная Водонаева показала пикантное фото из ванной

Полностью обнаженная Водонаева показала пикантное фото из ванной
Фото: соцсети
Знаменитость устроила себе отдых

Алена Водонаева в своих соцсетях поделилась с поклонниками кадрами из жизни. Звезда показала свою насыщенную событиями жизнь, походы по светским мероприятиям и ресторанам, а после и то, как расслабляется после насыщенного дня.

Телеведущая пожаловалась, что день для нее был не самым удачным – она чувствала себя крайне раздраженной, что списывает на астрологические явления и состояние собственного организма. Однако, несмотря на это, у нее было запланирована масса дел.

Вернувшись домой, она решила расслабиться в ванной. Водонаева скинула с себя всю одежду, включила музыку и начала отдыхать. Знаменитость записала все на видео – с томным взглядом она смотрела в камеру и водила рукой по груди.

Фото: соцсети

Каких либо комментариев к своей публикации Алена не оставила.

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