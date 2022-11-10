Едва прикрыла соски: известная актриса в белье из веревочек засветила прелести

Едва прикрыла соски: известная актриса в белье из веревочек засветила прелести
Фото: Li Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Поклонников восторгает, насколько хорошо она выглядит для своих лет

Звезда голливудского сериала "Друзья" Дженнифер Энистон славится своим подходом к красоте. Актриса старается сидеть на любых диетах, которые считаются эффективными и полезными, а также проводит много времени в спортзале, чтобы поддерживать себя в форме. И хотя с момента выхода легендарного ситкома она сильно изменилась, фанаты считают, что для своих 53 лет знаменитость выглядит очень достойно. 

Похоже, такого же мнения придерживается и сама Энистон. Не так давно она не решила принять участие в откровенной фотосессии для журнала Allure. На обложку поместили ее фотографию в дизайнерском белье от Chanel, которое представляет собой переплетение ниточек и небольших трапичных участков с логотипом бренда. Комплект оказался достаточно откровенным, скволь него явно прослеживались пикантные детали тела звезды. 

Дженнифер придерживается более естественного подхода к старению. Она не сильно скрывает возрастные изменения на лице, хотя и пользуется услугами косметологов. А все негативные последствия возраста старается нивелировать правильным питанием, регулярной физической нагрузкой, отказом от вредных привычек и активным образом жизни. 

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