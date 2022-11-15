Потасканная после вечеринки Седокова засветила две прелести без одежды

Потасканная после вечеринки Седокова засветила две прелести без одежды
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость с трудом могла вспомнить, что произошло накануне

Певица Анна Седокова стала гостьей пышного застолья Ольги Орловой. Звезда в одиночестве пришла на вечеринку к подруге, устроив дикий отжиг в компании других знаменитостей. В своих соцсетях она сперва делилась кадрами веселья, но в какой-то момент резко замолчала, выйдя на связь с поклонниками только утром.

Певица призналась, что плохо помнит подоробности происходящего. Вернувшись домой, она заснула накрашенной, а после пробуждения с удивлением обнаружила в сумке драгоценности, происхождение которых не знает – ей они точно не принадлежат.

Седокова показала поклонникам, что выглядит откровенно несвеже с утра -  волосы потрепанные, на опухшем лице потек макияж. Пижаму надевать она не стала, заснув в ниглиже – подтвердила это артистка откровенным снимком, прикрывшись одеялом. 

Фото: соцсети

После ночного веселья певица решила позволить себе немного расслабиться – она отправилась в сеть быстрого питания, чтобы съесть гамбургер. Больше на связь с поклонниками в течение дня она не выходила. 

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