Артистка попала в щекотливую ситуацию

Многие российские знаменитости без стеснения публикуют откровенный контент, который позволяет им поддерживать интерес публики к собственной персоне. Бурные обсуждения в интернет-пространстве начались после публикации пикантного кадра, на котором запечатлена известная юмористка, звезда нашумевшего в свое время развлекательного шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева.



Для новой съемки девушка выбрала платье с максимально глубоким декольте. Фасон наряда подвел артистку. Съехавшее платье обнажило часть груди знаменитости, а также открыло взору всех любопытствующих ее нижнее белье.

Аппетитные формы девушки никого не оставили равнодушными. Более того, мужская часть многочисленной армии поклонников Юрьевой весьма порадовалась, что получила возможность взглянуть на элегантное черное нижнее белье их любимицы.

Впрочем, судя по всему, саму Илану это абсолютно не смущает. Девушка спокойно относится к откровенному контенту и частенько балует своих поклонников пикантными фотографиями. Такая открытость и готовность хвастаться фигурой не удивительны – Илана обладает роскошными формами, которые так и хочется показать всем страждущим.