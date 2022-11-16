Две округлости Канделаки вывалились из тесного топа: все свисло до пояса

Две округлости Канделаки вывалились из тесного топа: все свисло до пояса
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ остался возмущен внешним видом звезды

Известная телеведущая Тина Канделаки в свои 47 лет выглядит прекрасно – звезда старается следить за режимом питания и регулярно занимается спортом. Стареть она решила красиво, сделав упор на минимум косметических процедур и максимум пользы для организма. 

В своих соцсетях благодаря такой заботе о внешнем виде она не стесняется показывать себя в откровенных нарядах, которые сидят строго по фигуре. Некоторое время назад она выложила фотографию в черном платье с откровенным разрезом между грудью и животом, который заканчивался на поясе. Дополнить образ знаменитость решила аксессуарами с крупными золотыми вставками, а также черными колготками. 

Фото: соцсети

Однако многим поклонникам образ не пришелся по вкусу. Кто-то раскритиковал колготки, которые им показались неуместными в данном комплекте, а другие возмутились, что Канделаки выставила на всеобщее обозрение свою грудь. По их мнению, она окалась недостаточно упругой.

"А грудь-ушки зачем напоказ?", "Образ не очень удался", "Какая безвкусица и вульгарщина", "Грудь висит. С молоденькими барышнями ей не тягаться", – написали люди в комментариях. 

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