Девушка любит эпатировать публику

Приемная дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия давно проживает в США. 22-летняя девушка любит одеваться провокационно и не смущается демонстрировать все достоинства своей фигуры.

Недавно в соцсетях она опубликовала фотографию, на которой позирует в откровенной позе. Эрика присела на кровати в красных туфлях, кружевных гольфах и короткой юбке с леопардовым принтом. Ноги девушки раздвинулись, из-за чего стало видно, что белья на ней нет. Тем не менее, показывать откровенные детали тела она не стала, закрыв все блестящим смайликом.

Российской аудитории не всегда нравится облик и позиционирование Эрики – многим не по нраву, что довольно часто она ведет себя провокационно. Однако ни родных, ни саму девушку критика не смущает.