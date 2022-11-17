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Приемная дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия давно проживает в США. 22-летняя девушка любит одеваться провокационно и не смущается демонстрировать все достоинства своей фигуры.
Недавно в соцсетях она опубликовала фотографию, на которой позирует в откровенной позе. Эрика присела на кровати в красных туфлях, кружевных гольфах и короткой юбке с леопардовым принтом. Ноги девушки раздвинулись, из-за чего стало видно, что белья на ней нет. Тем не менее, показывать откровенные детали тела она не стала, закрыв все блестящим смайликом.
Российской аудитории не всегда нравится облик и позиционирование Эрики – многим не по нраву, что довольно часто она ведет себя провокационно. Однако ни родных, ни саму девушку критика не смущает.
США под лазерным прицелом