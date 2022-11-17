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Мария Горбань, которая стала невероятно популярной после премьеры сериала "Кухня", сумела сохранить отличную фигуру даже после вторых родов. Звезда не стесняется показывать себя в открытых купальниках, поскольку внимательно следит за своими формами.
Фотографии девушки в открытых нарядах часто появляются в соцсетях, поскольку она очень любит отдыхать в теплых странах поближе к морю или океану. Однако иногда работа не позволяет знаменитости вырваться подальше к солнцу.
Не так давно она выложила у себя на странице пост, посвященный ностальгии по отпуску. Горбань опубликовала старую фотографию, на которой позирует в купальнике перед выходом на пляж – она отметила, что ей снова хочется оказаться поближе к теплу.
Поклонники в комментариях обратили внимание на интересный купальник Марии – он напомнил им наряд Джулии Робертс из кинофильма "Красотка". Другие отметили и другую пикантную деталь на снимке: сзади виднеется тень от фигуры артистки, которая соблазнительно показывает область между ее ног. Народу показалось, что это добавляет общей композиции немного пикантности.
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