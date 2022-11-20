Твердые соски Бледанс едва не порвали прозрачную майку

Твердые соски Бледанс едва не порвали прозрачную майку
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость показала фотографию без нижнего белья

Известная актриса Эвелина Бледанс в свои 53 года может похвастаться отменной фигурой – звезда старается держать себя в форме и не скрывает, что в этом ей иногда помогают пластические хирурги. Некоторое время назад она увеличила грудь, чтобы все выглядело более молодо и естественно.

Артистка признавалась, что после операции обязательно будет чаще носить белые майки без белья – это было ее мечтой, которая теперь исполнилась.

В своих соцсетях она опубликовала видео с пляжа, на котором показала себя, лежащей на камнях. В этот момент на ней была надета полупрозрачная белая майка, через которую проглядыывали выдающиеся округлости.

Эвелина отдельно крупным планом снимала проглядывающие через одежду затвердевшие соски – судя по всему, звезда очень довольна результатами пластической операции. 

Фото: соцсети

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