Знаменитость показала фотографию без нижнего белья

Известная актриса Эвелина Бледанс в свои 53 года может похвастаться отменной фигурой – звезда старается держать себя в форме и не скрывает, что в этом ей иногда помогают пластические хирурги. Некоторое время назад она увеличила грудь, чтобы все выглядело более молодо и естественно.

Артистка признавалась, что после операции обязательно будет чаще носить белые майки без белья – это было ее мечтой, которая теперь исполнилась.

В своих соцсетях она опубликовала видео с пляжа, на котором показала себя, лежащей на камнях. В этот момент на ней была надета полупрозрачная белая майка, через которую проглядыывали выдающиеся округлости.

Эвелина отдельно крупным планом снимала проглядывающие через одежду затвердевшие соски – судя по всему, звезда очень довольна результатами пластической операции.