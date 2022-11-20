Джигурда воткнулся к Волочковой сзади и заставил балерину орать

Джигурда воткнулся к Волочковой сзади и заставил балерину орать
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальные выходки звезд шокировали сексолога

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда во время своих публичных встреч постоянно эпатируют публику. Недавнее их совместное видео стало настоящим хитом в Сети – звезды показали танцы непристойного содержания. 

На кадрах актер то и дело пристраивался к балерине сзади в тот момент, когда она демонстрирует шпагад. Знаменитости терлись друг об друга, трогали сокровенные места и дергались, имитируя близкие отношения. 

Чего именно хотели добиться артисты такой выходкой – неизвестно. Однако публика явно осталась под большим впечатлением. Поведение звезд решила оценить сексолог Диля Еникева, которая, впрочем, не скрывала своего шокового состояния от выходки Волочковой и Джигурды. 

"Это два фрика, над которыми все смеются. Они не вызывают никаких эротических чувств, хотя Волочкова максимально обнажила грудь", – поделилась эксперт в беседе с "Пятым каналом". 

По ее словам, от либидо знаменитостей уже ничего не осталось – все, что они вытворяют, больше напоминает клоунаду. Оба давно утратили чувство реальности и не осознают, что стали смешными, а не остались привлекательными. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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