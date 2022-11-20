Знаменитость показала все достоинства

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под своим творческим псевдонимом Глюкоза, отправилась на отдых в Дубаи. Звезда решила понежится на солнце и отдохнуть от московских холодов и слякоти. В своих соцсетях артистка активно делится фотографиями с отпуска, хвастаясь множеством купальников и подтянутой фигурой.

Она опубликовала снимок, на котором позирует в вязанном бикини желтоватого цвета. Образ певицы дополняеет только соломеная шляпа. Наталья аккуратно присела на траву, развернувшись к камере пятой точкой и поставив руки на ягодицы. Звезда продемонстрировала крупным планом глубокую полоску между ног, которую обтягивает низ от купальника.

Глюкоза предложила поклонникам оценить, понравился ли им снимок – многие пришли от публикации в восторг.

"Идеальная фигура", "Огонь девушка", – написали люди в комментариях.