Глюкоза в зазывной позе сверкнула глубокой полоской между ног в натянутых трусах

Глюкоза в зазывной позе сверкнула глубокой полоской между ног в натянутых трусах
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость показала все достоинства

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под своим творческим псевдонимом Глюкоза, отправилась на отдых в Дубаи. Звезда решила понежится на солнце и отдохнуть от московских холодов и слякоти. В своих соцсетях артистка активно делится фотографиями с отпуска, хвастаясь множеством купальников и подтянутой фигурой. 

Она опубликовала снимок, на котором позирует в вязанном бикини желтоватого цвета. Образ певицы дополняеет только соломеная шляпа. Наталья аккуратно присела на траву, развернувшись к камере пятой точкой и поставив руки на ягодицы. Звезда продемонстрировала крупным планом глубокую полоску между ног, которую обтягивает низ от купальника. 

Фото: соцсети

Глюкоза предложила поклонникам оценить, понравился ли им снимок – многие пришли от публикации в восторг. 

"Идеальная фигура", "Огонь девушка", – написали люди в комментариях.

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