"Как скелет": народ облил грязью Высоцкую после фото без фильтров

Звезда нарвалась на критику

49-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая выглядит бесподобно для своего возраста. Звезда регулярно занимается спортом и правильно питается. Хотя и обожает готовить, сдерживая собственные аппетиты. И при этом умудряется бросать вызов своим молодым конкуренткам.

Не так давно Высоцкая расставила ноги, показав, чем богата. Позднее решила сбавить обороты и выставила куда более приличное фото. Звезда хоть и сорвала букет комплиментов, но на критику от хейтеров или куда более привередливых фанатов нарвалась.

49-летняя Юлия показалась перед публикой в естественном виде – без фильтров и макияжа. Комментаторы обратили внимание, что Юлия нынче не порадовала, а подкачала. Фигура выглядит не столь привлекательной и даже угловатой, с точки зрения публики.

Кое-кто даже решил, что муза Кончаловского перестаралась в попытке удержать 85-летнего режиссера.