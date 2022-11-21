"Как скелет": народ облил грязью Высоцкую после фото без фильтров

"Как скелет": народ облил грязью Высоцкую после фото без фильтров
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда нарвалась на критику

49-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая выглядит бесподобно для своего возраста. Звезда регулярно занимается спортом и правильно питается. Хотя и обожает готовить, сдерживая собственные аппетиты. И при этом умудряется бросать вызов своим молодым конкуренткам.

Не так давно Высоцкая расставила ноги, показав, чем богата. Позднее решила сбавить обороты и выставила куда более приличное фото. Звезда хоть и сорвала букет комплиментов, но на критику от хейтеров или куда более привередливых фанатов нарвалась.

49-летняя Юлия показалась перед публикой в естественном виде – без фильтров и макияжа. Комментаторы обратили внимание, что Юлия нынче не порадовала, а подкачала. Фигура выглядит не столь привлекательной и даже угловатой, с точки зрения публики.

Кое-кто даже решил, что муза Кончаловского перестаралась в попытке удержать 85-летнего режиссера.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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