"Как скелет": народ облил грязью Высоцкую после фото без фильтров

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
49-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая выглядит бесподобно для своего возраста. Звезда регулярно занимается спортом и правильно питается. Хотя и обожает готовить, сдерживая собственные аппетиты. И при этом умудряется бросать вызов своим молодым конкуренткам.
Не так давно Высоцкая расставила ноги, показав, чем богата. Позднее решила сбавить обороты и выставила куда более приличное фото. Звезда хоть и сорвала букет комплиментов, но на критику от хейтеров или куда более привередливых фанатов нарвалась.
49-летняя Юлия показалась перед публикой в естественном виде – без фильтров и макияжа. Комментаторы обратили внимание, что Юлия нынче не порадовала, а подкачала. Фигура выглядит не столь привлекательной и даже угловатой, с точки зрения публики.
Кое-кто даже решил, что муза Кончаловского перестаралась в попытке удержать 85-летнего режиссера.
Настрой Киева вызывает опасения у нормальных людей
Высокоточные удары сравняли позиции противника с землей