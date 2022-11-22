Подольская забрала детей и уехала из России

Артистка оставила супруга одного

Наталья Подольская сообщила в своих соцсетях, что вместе с детьми решила уехать из России. Певица вместе с родными отправилась в другую страну – как долго она пробудет там неизвестно.

Артистка рассказала, что ее путешествие произошло с небольшой накладкой, рейс задержали на два часа из-за непогоды. Ее сыновья не выдержали такого долгого ожидания и заснули сразу, как только сели в самолет.

Куда именно она отправилась Подольская не сообщила. Фанаты полагают, что звезда может поехать в ОАЭ на отдых. Позже эту информацию подтвердила ее сестра, которая вместе с артисткой и детьми отправилась в отпуск. Она опубликовала видео, на котором запечатлены красоты Дубаи.

Где именно в данный момент находится супруг артистки Владимир Пресняков неизвестно. Как правило, на отдых Подольская отправляется без него, традиционно путешествуя вместе со своей двойняшкой Юлией.