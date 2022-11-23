В Сеть слили откровенные фото Михалковой: народ в восторге

В Сеть слили откровенные фото Михалковой: народ в восторге
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка поразила поклонников своей стройностью

Известная актриса Юлия Михалкова известна своими выдающимися внешними данными – в соцсетях на звезду подписано более 1,2 млн человек, которые внимательно следят за ее жизнью. Мужчинам, впрочем, более интересны откровенные публикации артистки, которые изредка появляются на ее страничках. 

Журналисты обратили внимание, что недавно на одной из них было опубликована фотография девушки, которую не встретишь практически нигде – на ней бывшая участница "Уральских пельменей" позирует в черных трусах, задрав высоко кофту. В этот момент она показывает стройный живот, линию бедер и ног.

Фото: соцсети

Народ после публикации этого снимка в СМИ остался в восторге от параметров звезды – ведь она редко демонстрирует свою фигуру в столь открытых нарядах. 

"Можно еще повыше?", "Супердевушка", "Выглядеть так в 39, просто пушка", – написали поклонники. 

Источник: Телепрограмма
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