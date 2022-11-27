Чуть не порвала: Ходченкова на огромных каблуках раздвинула ноги перед публикой

Чуть не порвала: Ходченкова на огромных каблуках раздвинула ноги перед публикой
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда покорила мужчин сексуальными движениями на пилоне

39-летняя российская актриса Светлана Ходченкова продемонстрировала свои новые навыки, которые усердно осваивает чуть ли не каждый день. Звезда действительно выглядит потрясно, учитывая, что пятнадцать лет назад она не выглядела так шикарно.

Вот уже семь лет Света с усердием крутится на шесте, выкладывая периодически кадры с тренировок. А недавно выложила новое фото, на котором вытянулась на высоченных каблуках, держась рукой за шест. 

Справедливости ради, в 39 лет мало кто может похвастаться такой растяжкой. А Светлана сорвала сотни восторженных комплиментов от мужчин.

Источник: Telegram • Требует проверки
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