Гладкая промежность Михалковой в прозрачном белье довела мужчин до экстаза

Звезда засветила все самое сокровенное

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова пользуется невероятной популярностью у мужской аудитории. Знаменитость является обладательницей стройной фигуры и модельной внешности, благодаря чему фотографы часто приглашают ее сняться для своих работ – некоторые из них получаются довольно откровенными.

Какое-то время назад в своих соцсетях Юлия опубликовала кадры, на которых показала закулисную работу на съемках. Актриса предстала в роковом образе, надев на себя прозрачный комплект нижнего белья с подвязками, зимние самоги и леопардовую шубу. В какой-то момент верхняя одежда звезды распахнулась, обнажив все пикантные детали тела Михалковой.

"Как погодка? Не холодно так на улицу идти?", – поинтересовалась она.

В комментариях мужчины остались в восторге от публикации артистки.

"Секси", "Какая красота", "Надо показать все", "Уфф... Горячо", – написали поклонники.

Некоторые, впрочем, кадрами остались недовольны. Они заявили, что пост Михалковой уже граничит с порнографией, и выкладывать такое на всеобщее обозрение не стоит.