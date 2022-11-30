"Аномальная худоба": Подольская с острыми сосками устроила жаркие танцы

Певице посоветовали почаще есть

Талантливая российская исполнительница Наталья Подольская много лет счастлива в браке со старшим коллегой по сцене Владимиром Пресняковым. Супруга подарила возлюбленному двоих детей, однако до сих пор может похвастаться девичьей фигурой. Впрочем, некоторым кажется, что звезда зря морит себя голодом, ее худоба стала болезненной.



Однако сама Наталья давно привыкла к критике со стороны злопыхателей. Подольская не раз признавалась, что чувствует себя максимально комфортно в определенном весе, который кому-то кажется недостаточным. Сама артистка получает удовольствие от своего внешнего вида. Судя по всему, муж знаменитости разделяет ее предпочтения.

Недавно в интернет-пространстве появился видеоролик с эротическим танцем в исполнении Натальи. Артистка надела короткую ярко-красную сорочку и соблазнительно подвигалась под расслабляющую музыку. Разумеется, ночной наряд был надет на голое тело. Поклонники обратили внимание на стройные бедра знаменитости и острые, твердые соски.

В целом, танцы певицы пришлись по вкусу публике. Однако, разумеется, нашлись морализаторы, которые сообщили, что подобного рода представления нужно устраивать исключительно собственному супругу и за закрытыми дверями.

"Аномальная худоба", "Вам пора снова подружиться с холодильником", – пишут взволнованные поклонники.