Жена Цекало выронила грудь в откровенном декольте

Девушка известна своей любовью к пикантному контенту

Новая супруга Александра Цекало модель и художница Дарина Эрвин получила популярность в России после замужества. Эффектную брюнетку, которая стала причиной ухода продюссера из семьи, часто сравнивают с молодой Лолитой Милявской, намекая на похожий типаж жен артиста. Сама певица, впрочем, считает, что между ними нет ничего общего.

С тех пор, как Цекало уехал жить в США о нем ничего не слышно – вместе с супругой они предпочитают вести закрытый образ жизни. Лишь изредка Эрвин публикует свои снимки или фотографии художественных работ откровенного характера.

После некоторых фото народ даже заподозрил, что скоро продюссер снова станет отцом – на них был виден слегка округлившийся живот Дарины. Была ли беременность у девушки – неизвестно, никаких заявлений на этот счет знаменитости не делали.

Сейчас супруги вместе воспитывают собаку. Эрвин показала питомца на своей странице в соцсетях, не постеснявшись выставить свой выдающийся бюст в открытом декольте. На снимок обратили внимание журналисты, которые отметили пышные формы модели.

В качестве дополнения она написала, что коммуникации с людьми ее буквально изматывают.

Поведение Эрвин, впрочем, нравится не всем поклонникам супружеской пары. Некоторых смущает откровенный стиль ее художественных работ – она предпочитает рисовать обнаженные тела. Из-за этого в Сети девушку нередко называют извращенкой.