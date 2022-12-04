Соски-розы Самойловой перевозбудили мужчин

Блогерша решилась на экстремально откровенную фотосессию

Супруга известного российского рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова огромную значимость придает внешнему виду. Девушка пристально следит за своей фигурой и постоянно совершенствует тело в спортивных залах. Стоит отметить, что ей удалось добиться потрясающих результатов – формы знаменитости заставляют мужскую часть ее поклонников трепетать от восторга.

При этом известная блогерша ничуть не стесняется демонстрировать свою красоту всему свету. Любимица публики частенько устраивает откровенные фотосессии, чем несказанно радует своих фанатов. Последняя подборка фотографий произвела настоящий фурор.

Судя по всему, девушка решила сразить аудиторию наповал. Для новой фотосессии знаменитость надела экстремально откровенный наряд. Красотка позирует в коротенькой розовой юбочке, распахнутой на самом интересном месте. Сверху знаменитость и вовсе надела еле прикрывающий ее бюст наряд из двух бутонов роз.

Таким образом, звездная грудь была скрыта от глаз любопытствующих лишь необычным топиком в виде пышных цветов. Прикрытые розами соски навели мужчин на греховные мысли.