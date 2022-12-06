Дочь Успенской задрала юбку и вывалила аппетитные ягодицы

Дочь Успенской задрала юбку и вывалила аппетитные ягодицы
Любовь Успенская с дочерью. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Окружности звезды взбудоражили мужчин

Дочка знаменитой российской певицы Любови Успенской активно покоряет музыкальный Олимп. Татьяна Плаксина обнаружила в себе певческий дар и намерена завоевать отечественную эстраду. В этом нелегком деле девушку поддерживает именитая мама. Любовь Залмановна всячески поощряет наклонности наследницы и даже устраивает с ней совместные выступления. Недавний концерт двух знаменитостей произвел настоящий фурор.

Во многом внимание прессы и общественности было привлечено откровенными нарядами звездных родственниц. Успенская надела поверх бюстгальтера прозрачную черную сетку, что позволило всем желающим рассмотреть прелести 68-летней певицы.

Свою любимую дочку знаменитая артистка тоже раздела. Татьяна вышла на сцену в микро-юбке и тоненьком топике. Когда юбчонка певицы задралась, все страждущие получили возможность рассмотреть аппетитные ягодицы юной прелестницы.

Судя по всему, Татьяна пойдет по стопам своей матери и также будет эпатировать публику максимально откровенными нарядами. Роскошные формы начинающей исполнительницы позволяют ей баловать народ пикантным контентом.

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