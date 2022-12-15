Ушел Гордон: популярное шоу на "Первом" решили закрыть

Замену телеведущему даже не стали искать

Последние пару недель рубрика "Время вспомнить", которую вел Александр Гордон, не появлялась на "Первом канале". Сперва на замену ведущему пришел коллега Анатолий Кузичев, который читал текст вместо журналиста, а позже ее и вовсе перестали давать в эфир.

В руководстве канала пока никак не прокомментировали, куда пропала рубрика из ток-шоу "Время покажет". Зрители подозревают, что ее могли убрать временно, хотя многие допускают, что больше ее не будут показывать.

На этот вопрос ответила телеведущая Ольга Спиркина. Она предполагает, что "Время вспомнить" и правда закрыли. Кузичев провел ее всего два раза после ухода Гордона, и, вероятно, она попросту не зашла народу в таком формате. По ее словам, такое происходит довольно часто.

"Консервативные зрители российские привыкают к ведущему и, когда он уже как член семьи был, очень остро реагируют, когда меняют", – рассказала она.

Ведущая считает, что руководство просто посмотрело на рейтинги и отзывы и решило избавиться от рубрики.