"Какая мерзость": выходка Шамана на сцене вызвала оторопь у россиян

"Какая мерзость": выходка Шамана на сцене вызвала оторопь у россиян
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Внимание народа приковало к слишком обтянутым штанам артиста

Ярослав Дронов, более известный по своему творческому псевдониму Шаман (Shaman), во время одного из недавних выступлений невероятно возмутил публику – артист на виду у многотысячной толпы вытворил странное с микрофоном.

Сперва он ходил по сцене в плотно облегающих штанах, распевая песню "На Заре". Он пытался как-то подбадривать зрителей, но, видимо, не слишком успешно.

Поэтому в какой-то момент он оттянул штаны в области ширинки и засунул туда микрофон, чтобы освободить руки и широко ими размахивать. При этом инструмент у него между ног выглядел довольно странно.

Публику такая выходка невероятно возмутила. В комментариях люди распекли Шамана за то, что он неприлично повел себя на сцене.

"Красит волосы в блонд, одевает облегающие штанишки и сует микрофон в трусы на сцене. Какая мерзость", "Какой-то ужас со сценическим образом", "Надеюсь, после него никто не будет петь в этот микрофон",

– возмутились пользователи. 

Однако были и те, кто встал на защиту артиста. Они заявили, что некоторые возмущаются не по делу. 

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