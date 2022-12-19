"Какая мерзость": выходка Шамана на сцене вызвала оторопь у россиян

Внимание народа приковало к слишком обтянутым штанам артиста

Ярослав Дронов, более известный по своему творческому псевдониму Шаман (Shaman), во время одного из недавних выступлений невероятно возмутил публику – артист на виду у многотысячной толпы вытворил странное с микрофоном.

Сперва он ходил по сцене в плотно облегающих штанах, распевая песню "На Заре". Он пытался как-то подбадривать зрителей, но, видимо, не слишком успешно.

Поэтому в какой-то момент он оттянул штаны в области ширинки и засунул туда микрофон, чтобы освободить руки и широко ими размахивать. При этом инструмент у него между ног выглядел довольно странно.

Публику такая выходка невероятно возмутила. В комментариях люди распекли Шамана за то, что он неприлично повел себя на сцене.

"Красит волосы в блонд, одевает облегающие штанишки и сует микрофон в трусы на сцене. Какая мерзость", "Какой-то ужас со сценическим образом", "Надеюсь, после него никто не будет петь в этот микрофон",

– возмутились пользователи.

Однако были и те, кто встал на защиту артиста. Они заявили, что некоторые возмущаются не по делу.