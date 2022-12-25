После отъезда в США Орбайкайте обратилась к россиянам с просьбой о помощи

После отъезда в США Орбайкайте обратилась к россиянам с просьбой о помощи
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка стала жертвой мошенников

Несколько дней назад Кристина Орбакайте после продолжительных гастролей и съемок в России уехала в США – там живет ее супруг и дочка Клавдия, а также в последнее время находится старший сын Никита Пресняков. Семейство готовится к празднованию Рождества и Нового года. Однако приготовления к торжеству были немного омрачены.

Как оказалось, близкие друзья и знакомые артистки стали массово получать от нее личные сообщения с просьбой о помощи. Орбакайте жаловалась, что попала в неприятную ситуацию в США и ей нужно занять немного денег. Люди поспешили обратиться к артистке напрямую, уточнить побольше информации, но слокнулись с неожиданной реакцией – сама Орбакайте и понятия не имела, что с ней произошла неприятность.

На своей странице она обратилась к россиянам с просьбой не переводить никаких денег, если неизвестные используют для этого ее имя – артистка стала жертвой мошенников, которые решили воспользоваться ей и подзаработать легких денег. Кристина отметила, что с ней в действительности все хорошо. 

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